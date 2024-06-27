دورى نايل.. زد إف سى يواجه طلائع الجيش فى مباراة استعادة الثقة

يحل طلائع الجيش ضيفًا على فريق زد إف سي في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز السادس برصيد 38 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الثالث والعشرين والخامس والعشرين، وحقق زد إف سي تسعة انتصارات، وتعادل 11 مرة وخسر خمس مباريات، وسجل 32 هدفًا ودخل مرماه 23 هدفًا.

زد إف سي يسعى لتعويض هزيمة الداخلية

وجمع زد إف سي خمس نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالفوز على سموحة والتعادل مع الاتحاد السكندري وفاركو والهزيمة أمام المقاولون والداخلية، ويسعى لعودة للانتصارات والوصول للنقطة 41 ودخول المربع الذهبي.

وحرص مجدي عبدالعاطي على عقد جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بغلق ملف الهزيمة المفاجئة أمام الداخلية والتركيز في مباراة اليوم، ومن المنتظر أن يقوم مجدي عبدالعاطي بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي أهمها عودة مصطفى زيكو هداف الفريق.

طلائع الجيش في مهمة العودة للانتصارات

على الجانب الآخر، يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر، وحقق طلائع الجيش 8 انتصارات، وتعادل عشر مرات وخسر سبع مباريات، وسجل 22 هدفًا واهتزت شباكه 22 مرة.

وجمع طلائع الجيش ست نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على بلدية المحلة، والتعادل مع الإسماعيلي والجونة وسموحة والهزيمة أمام المقاولون، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37.

ويفتقد طلائع الجيش جهود علي حمدي بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام سموحة، وطالب عبد الحميد بسيوني لاعبيه ببذل أقصى جهد لاستعادة نغمة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق في جدول دوري نايل.

يدير المباراة أحمد جمال ويساعده وائل شعبان ومحمود حسين، ومعهم محمد يوسف حكمًا رابعًا، ومحمود ناصف حكم فيديو، ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.