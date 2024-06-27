الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسماعيلى يصطدم بالمصرى فى مباراة ديربى القناة بدورى نايل

الإسماعيلي فاز في
الإسماعيلي فاز في الجولة الماضية على مودرن فيوتشر

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مباراة ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة  دوري نايل .

الفريقان بعيدان تمامًا عن صراع القمة والقاع وإن كان المصري يسعى لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، ويسعى الإسماعيلي لتأكيد وجوده خارج صراع الهبوط، وفي كل الأحوال تبقي المباراة بطولة خاصة يسعى كل فريق للفوز بها.

ويحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من سبعة انتصارات، وستة تعادلات، و14 هزيمة، وسجل 28 هدفًا، ودخل مرماه 31 هدفًا.

وبعد صيام عن الفوز أربع مباريات متتالية حقق الإسماعيلي فوزًا غاليًا على مودرن فيوتشر في الجولة الماضية، ويسعى لتحقيق الفوز الثاني عل التوالي لدخول المنطقة الدافئة في جدول دوري نايل.

قائمة الإسماعيلي لمباراة المصري

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وحاتم سكر وعمـر السـاعي ومحمد نصر ومحمد بيومي ومحمد دسوقي وعصام صبحي وهشام محمد وعماد حمدي وعبد الكريم مصطفى ومحمد خطار ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن حمدي ومروان حمدي ونادر فرج وخالد النبريصي وعلي الملواني وإيريك تراوري.

وشهدت القائمة غياب حمدي النقاز ومحمد فوزي ومحمد عمار ومحمد حسن وباسم مرسي وعبد الرحمن الدح لأسباب مختلفة.

المصري والاحتفاظ بالمركز الثالث

في المقابل يحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر،  وحقق المصري 12 انتصارًا، وتعادل ست مرات، وخسر 8 مباريات، وسجل 34 هدفًا، ودخل مرماه 34 هدفًا.

وجمع المصري خمس نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الزمالك والتعادل مع إنبي ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 45 وتأكيد تواجده في المربع الذهبي.

ويستعيد المصري جهود سمير فكري وأمادو جولدي با بعد انتهاء إيقافهما.

يدير المباراة محمد معروف، ويساعده أحمد حسام طه وسمير جمال، ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، وصبحي العمراوي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الاسماعيلى المصرى ايهاب جلال علي ماهر

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