الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دوري نايل.. الجونة يستضيف مودرن فيوتشر فى افتتاح الأسبوع الثامن والعشرين

الجونة خسر مباراته
الجونة خسر مباراته الأخيرة أمام انبي

يستضيف الجونة فريق مودرن فيوتشر في الرابعة عصر اليوم بملعب خالد بشارة في افتتاح الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز الثالث عشر في جدول دوري نايل برصيد 31 نقطة من سبعة انتصارات وستة تعادلات و14 هزيمة وسجل 27 هدفا واهتزت شباكه 37 مرة.

الجونة والعودة للانتصارات

وفشل الجونة في تحقيق الفوز خلال المباريات الـ 8 الأخيرة وبالتحديد منذ هزم الاتحاد السكندري 27 أبريل الماضي وجمع الجونة ثلاث نقاط فقط من المباريات ال8 بالتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي والهزيمة أمام الأهلي وفاركو وبيراميدز ومودرن فيوتشر وانبي وإذا استمر فشل الفريق في تحقيق الانتصارات قد يجد نفسه ضمن الأندية المهددة بالهبوط لذلك يسعى الجونة للفوز والوصول للنقطة 34 وقطع خطوة مهمة نحو تأكيد بقاءه في دوري الأضواء والشهرة.

ويستعيد الجونة جهود مدافعه أحمد عبد الرسول الذي غاب عن المباراة الأخيرة أمام انبي بسبب الإيقاف.

على الجانب الآخر يحتل مودن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف المركز السابع برصيد 38 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشر وحقق تسعة انتصارات وتعادل 11 مرة وخسر ست مرات وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

مودرن فيوتشر يسعى لدخول المربع الذهبي

ونال مودرن فيوتشر هزيمته الأولى مع طلعت يوسف أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية وكان طلعت يوسف قد قاد الفريق في خمس مباريات قبل مواجهة الإسماعيلي حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادل مرتين ويسعى مودرن فيوتشر للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 41 ودخول المربع الذهبي انتظارا لنتائج باقي مباريات الأسبوع الثامن والعشرين.

يدير المباراة خالد جمال الغندور ويساعده إبراهيم السوداني وأحمد عبد المنعم شعبان ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الجونة مودرن فيوتشر علاء عبدالعال طلعت يوسف

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