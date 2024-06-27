النيابة تتحرى عن المترددين على فيلا مدرب المنتخب بعد سرقة سبائك ذهبية

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في سرقة 26 سبيكة ذهبية من فيلا الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي في كومبوند شهير بالشيخ زايد.

وطلبت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد تحريات الأجهزة الأمنية حول خطوط السير لـ"خادمة" و"سائق"، حيث ذكر الكابتن أيمن طاهر أنهما فقط من يترددان على الفيلا في محاولة لتحديد هوية المتهم.

كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات مراقبة بوابات الكومبوند بعدما تبين عدم وجود كاميرات على باب الفيلا مسرح الواقعة.

وكان أدلى أيمن طاهر بأقواله في التحقيقات وقال إنه غادر فيلته للسفر وقضاء إجازة العيد وعندما عاد اكتشف سرقة 26 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة منها 5 جرامات، حيث استولى عليها اللص من دولاب غرفة نومه.

وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي أنه اشترى تلك السبائك في يناير الماضي واحتفظ بها في دولاب غرفة نومه وعندما عاد إلى فيلته اكتشف كسرًا في الباب الخلفي للحديقة وباب غرفة النوم واختفاء السبائك، مؤكدًا أنه لا يدخل الفيلا سوى الخادمة والسائق، لكنهما كانا غير موجودين أثناء سفره وأن منزله لا توجد به كاميرات مراقبة سوى في الكومبوند ومن الخارج، ولم يتهم أحدًا بسرقة هذه السبائك من داخل منزله.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها وتحديد هوية المتهمين وضبطهم وإحضارهم.

وكان تقدم الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي ببلاغ إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد باكتشافه سرقة عدد من السبائك الذهبية بواقع ٢٦ سبيكة وزن كل منها ٥ جرامات، حيث كان غائبًا عن الفيلا منذ يوم ١٥ يونيو الجاري وعند عودته اكتشف كسر الباب الخلفي للفيلا وفقدان السبائك الذهبية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.