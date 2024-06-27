حبس وغرامة.. كواليس الحكم على موظفة شوهت وجه طالبة بـ"مياه مغلية" بفيصل

شهدت محكمة جنح العمرانية، أمس الأربعاء، جلسة مثيرة أثناء محاكمة موظفة شئون إدارية بمدرسة خاصة بفيصل في اتهامها بتشويه وجه الطالبة كارولين مرقس بـ "مياه مغلية".

وعقدت مساء الأربعاء ثاني جلسات المحاكمة عقب إحالة المتهمة من النيابة العامة بتهمة الإصابة الخطأ والإهمال إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب قيامها بسكب مياه مغلية على رأس الطفلة في أثناء توقفها في فناء المدرسة ما أدى لإصابتها بحروق في الوجه والكتفين.

وطالب دفاع المتهمة ببراءتها من التهم المنسوبة إليها خاصة أنها لم تكن لديها أي نية لإصابة الطالبة بحروق وكانت تلقي المياه من "تورمس" من طابق علوي بعد أن نظرت في الفناء ولم تشاهد أحد الطلبة يسير به.

على الجانب الآخر طلب المدعي بالحق المدني أمام المحكمة بإلزام المتهمة بتقديم تعويض مدني مؤقتا قيمته ١٠٠ ألف جنيه لتعويض موكلته عما لحق بها من إصابات خاصة أن التشوهات أصابت وجهها وهي مازالت طفلة صغيرة وأثرت عليها نفسيا وحروق أخرى بالكتفين ستترك أثرا في جسدها.

عقب الاستماع لطلبات ومرافعات دفاع الطرفين أصدرت محكمة جنح العمرانية، في جلسة مسائية حكمها ضد الموظفة المتهمة بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة مالية ألف جنيه، وتعويض مدنيًا 100 ألف جنيه.

تشويه وجه كارولين مرقس

كانت أمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة الموظفة إلى محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ، عقب إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وباستجواب المتهمة من قبل جهات التحقيق، قالت إنها لم تقصد إصابة المجني عليها، لافتة إلى أنها ألقت بالمياه الساخنة من شرفة الطابق الثاني بمبنى الشؤون الإدارية محل عملها، ولم تر التلميذة داخل الفناء، وفوجئت بإحداث ضجيج وحمل الصغيرة إلى المستشفى، فأنكرت ما نسب إليها من اتهام بإحداث إصابة الطالبة.

وقالت المجني عليها خلال التحقيقات، أنها بعدما انتهت من درس خصوصي بالمدرسة، وفي أثناء وقوفها مع زميلاتها لمراجعة مادة دراسية، نزلت عليها المياه الساخنة، لتصرخ من شدة الألم، ولم تدر بنفسها سوى بعد دخولها المستشفى.

كانت تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة العمرانية بتقديم سيدة بلاغ تتهم موظفة في مدرسة خاصة بمنطقة فيصل بتشويه وجه ابنتها بالصف السادس الابتدائي تدعى كارولين. م

وذكرت والدة الطفلة المصابة في المحضر الذي يحمل رقم ٣٠٣٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح العمرانية ان ابنتها اثناء توقفها في فناء المدرسة القت موظفة مياه مغلية من الطابق الاول دون النظر الاسفل فسكبت المياه على ابنتها سببت لها تشوها في الوجه والكتف بسبب سخونة المياه التي اصابتها بحروق شديدة من الدرجة الثانية.

واتهمت الام الموظفة بتشويه وجه وجسد ابنتها وطلبت التحقيق معها ومع مسؤولي المدرسة.