الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ستنخفض لـ 31 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة الحارة التى تشهدها البلاد خال الأيام الجارية تأثرا بمنخفض الهند الموسمي. 

وأوضحت الأرصاد أنّ يومي السبت والأحد يشهدان انخفاضا في درجات الحرارة، إذ تشهد القاهرة الكبرى فيهما درجات حرارة تتراوح بين 37 و39 درجة للعظمى والمحسوسة، وتنخفض على السواحل الشمالية حتى 31 درجة مئوية للعظمى.

وبحسب الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة يوم السبت 29 يونيو تكون على النحو التالى: 

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.

الأكثر قراءة

بسبب 500 ألف دولار.. باتشيكو يشكو بيراميدز فى فيفا

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف اجتماعا لمستشاريين عسكريين من الحرس الثورى بدمشق

كاتب صحفى: تصريحات جالانت حول الدعم السرى لإسرائيل فاضحة

الاتحاد الأوروبى يدين انقلاب بوليفيا ويدعو إلى تعبئة شعبية للدفاع عن الديمقراطية

الرئيس الإيطالى: كوريا الجنوبية شريك نشاطره الرؤى الجيوسياسية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم الدهيشة بالضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع