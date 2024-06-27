ستنخفض لـ 31 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة الحارة التى تشهدها البلاد خال الأيام الجارية تأثرا بمنخفض الهند الموسمي.

وأوضحت الأرصاد أنّ يومي السبت والأحد يشهدان انخفاضا في درجات الحرارة، إذ تشهد القاهرة الكبرى فيهما درجات حرارة تتراوح بين 37 و39 درجة للعظمى والمحسوسة، وتنخفض على السواحل الشمالية حتى 31 درجة مئوية للعظمى.

وبحسب الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة يوم السبت 29 يونيو تكون على النحو التالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.