"التأمينات الاجتماعية" تبدأ اليوم صرف معاشات شهر يوليو 2024

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات شهر يوليو 2024، حيث تم تقديم صرف لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.

صرف معاشات شهر يوليو 2024

ويمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد قررت تقديم موعد صرف المعاشات ليكون اعتبارًا من اليوم الخميس 27 يونيو 2024 بدلًا من يوم الإثنين المقبل أول شهر يوليو، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتخفيف العبء عليهم.