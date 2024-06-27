الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط: صادرات مصر غير النفطية تجاوزت 35.3 مليار دولار خلال 2024

صادرات مصر
صادرات مصر

قال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صادرات مصر غير النفطية قد تجاوزت مستوى 35.3 مليار دولار خلال 2024، بزيادة نسبتها حوالي 20% عن العام السابق، وهو ما يتماشى مع هدفنا السنوى لزيادة الصادرات، لافتًا إلى تبسيط إجراءات الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اقتراب الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 10 مليارات دولار هذا العام.

خطة الإصلاح الهيكلي

وأضاف التقرير أنه منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي من خلال إطلاق المرحلة الأولى وهي البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ركزنا على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل عبر جميع قطاعات الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى استجابة الدولة المصرية للتحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، والتحولات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية؛ بدأنا في تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية، حيث تتمحور أهداف هذه الخطة حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول 2027. 

صادرات مصر صادرات مصر غير النفطية كوفيد وزارة التخطيط

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