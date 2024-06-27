بسبب 500 ألف دولار.. باتشيكو يشكو بيراميدز فى فيفا

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، على التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي السماوي للحصول على مستحقاته المالية والتي تصل إلى 500 ألف دولار.

وكلّف البرتغالي، محاميه بتحريك شكوى إلى الفيفا من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تصل إلى 500 ألف دولار.

ويرغب باتشيكو في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة بعد رحيله عن تدريب الفريق وتولي الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش القيادة الفنية بدلًا منه.

على صعيد آخر، كشف مصدر مسئول داخل بيراميدز عن عدم وجود أى تحركات من جانب إدارة النادي بشأن تقديم شكوى أو المطالبة بإعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى كان مقررًا لها أمس الثلاثاء فى الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية عن عدم إقامة مباراة القمة بناءً على تلقيها خطابًا رسميًا من جانب الزمالك يفيد بالاعتذار عن عدم خوض المباراة، واعتبرت اللجنة أن الأهلى فائز بالمباراة 2-0.

وأكد المصدر أنه لا صحة مطلقًا لقيادم إدارة النادى بتقديم بشكوى أو طلب لرابطة الأندية بإقامة مباراة القمة، لعدم وجود تداخل بين نادى بيراميدز ونتيجة المباراة وطريقة احتساب نتيجته للأهلى.

وشدد المصدر على أن إدارة بيراميدز تركز، فقط، في مباريات فريقها خلال الدورى من أجل استمرار سلسلة انتصارات الفريق والسعى من أجل الاستمرار على صدارة ترتيب الدوري.

وكان المقاولون قد تقدم بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ورابطة أكد خلالها أن محمد الحنفى لايحق له إعادة مباراة بيراميدز لعدم قانونية اسناد المباراة لمحمد الحنفي لعدم اجتيار الإختبارات البدنية قبل بداية الموسم

وأصدر المقاولون بيانًا أكد فيه ضرورة إعادة مباراة بيراميدز بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

