الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيش الجزائرى: القضاء على إرهابى وضبط 736 مهاجرا غير شرعى

الجيش الجزائرى
الجيش الجزائرى

أعلن الجيش الجزائري القضاء على إرهابي وتدمير ٤ قنابل تقليدية الصنع، والقبض على ٣ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلًا عن ضبط ٧٣٦ مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان أمس الأربعاء، أنه خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ يونيو الجاري، تم القضاء على إرهابي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2007 وبحوزته رشاش "كلاشنيكوف"، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بولاية عين الدفلى بغربي الجزائر العاصمة.

وفي نفس السياق، قامت وحدات الجيش الجزائري بضبط ٣ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات متفرقة عبر مختلف الأراضي الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط ٦١ تاجر مخدرات، وكذلك إحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على ٧٣٦ مهاجرًا غير شرعيين من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية. 

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