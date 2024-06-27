عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف اجتماعا لمستشاريين عسكريين من الحرس الثورى بدمشق

قال موقع كاليبر العبري إن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف جنوب دمشق، مساء الأربعاء، قصف مبنى كان يعقد فيه اجتماع لمستشارين عسكريين من الحرس الثوري في منطقة السيدة زينب.

وكانت وزارة الدفاع السورية أفادت بأنه في حوالي الساعة 23:40 مساء الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في المنطقة الجنوبية.

وقالت الدفاع السورية، في بيان لها، أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.