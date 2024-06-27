الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الأوروبى يدين انقلاب بوليفيا ويدعو إلى تعبئة شعبية للدفاع عن الديمقراطية

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، أي محاولة لتعطيل النظام الدستوري في بوليفيا والإطاحة بحكومتها المنتخبة ديمقراطيا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع الحكومة والشعب البوليفي وسط الأزمة المستمرة.

وحاصرت القوات والعربات المدرعة القصر الرئاسي في بوليفيا فيما يبدو أنه انقلاب عسكري.

وأعلن الرئيس السابق إيفو موراليس رفض محاولة الانقلاب، كما دعا الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى المساعدة الدولية مع تصاعد الوضع.

وأعلن الجنرال خوان خوسيه زونيجا، وهو مسؤول عسكري بوليفي رفيع المستوى، أنه استولى على السلطة. 

وقام هو وقواته بإغلاق عدة شوارع في العاصمة لاباز، وحاصروا القصر الحكومي في بلازا موريللو.

الأكثر قراءة

بسبب 500 ألف دولار.. باتشيكو يشكو بيراميدز فى فيفا

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف اجتماعا لمستشاريين عسكريين من الحرس الثورى بدمشق

كاتب صحفى: تصريحات جالانت حول الدعم السرى لإسرائيل فاضحة

الاتحاد الأوروبى يدين انقلاب بوليفيا ويدعو إلى تعبئة شعبية للدفاع عن الديمقراطية

الرئيس الإيطالى: كوريا الجنوبية شريك نشاطره الرؤى الجيوسياسية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم الدهيشة بالضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع