الاتحاد الأوروبى يدين انقلاب بوليفيا ويدعو إلى تعبئة شعبية للدفاع عن الديمقراطية

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، أي محاولة لتعطيل النظام الدستوري في بوليفيا والإطاحة بحكومتها المنتخبة ديمقراطيا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع الحكومة والشعب البوليفي وسط الأزمة المستمرة.

وحاصرت القوات والعربات المدرعة القصر الرئاسي في بوليفيا فيما يبدو أنه انقلاب عسكري.

وأعلن الرئيس السابق إيفو موراليس رفض محاولة الانقلاب، كما دعا الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى المساعدة الدولية مع تصاعد الوضع.

وأعلن الجنرال خوان خوسيه زونيجا، وهو مسؤول عسكري بوليفي رفيع المستوى، أنه استولى على السلطة.

وقام هو وقواته بإغلاق عدة شوارع في العاصمة لاباز، وحاصروا القصر الحكومي في بلازا موريللو.