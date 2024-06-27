الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس البوليفى يدعو للتعبئة ضد "الانقلاب"

الرئيس البوليفي لويس
الرئيس البوليفي لويس آرثي

دعا الرئيس البوليفي لويس آرثي، الشعب للتعبئة ضد "الانقلاب" الذي شهدته البلاد إثر محاولة عسكريين اقتحام القصر الرئاسي  بقيادة رئيس الأركان خوان خوسيه ثونيجا.

من جانبه قال ثونيجا في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: "سنطلق سراح المعتقلين السياسيين بما في ذلك الرئيسة الانتقالية السابقة آنييز ".

ونقلت وكالة رويترز، عن جنرال عسكري أنه "ستكون هناك حكومة جديدة"، وأن "الجيش لا يزال يعترف بالرئيس لويس آرسي قائدًا للجيش".

ودعا إلى "احترام الديمقراطية" في رسالة على حسابه على "إكس"، جاءت فيما عرض التلفزيون البوليفي دبابتين وعددا من العسكريين أمام قصر الحكومة.

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