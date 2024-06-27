مجلس جامعة الوادي الجديد يعقد جلسته السبعين

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، مساء اليوم، اجتماع مجلس الجامعة السبعين بمقر المبنى الإدارى، اليوم الأربعاء، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية.



وفي مستهل الاجتماع توجه الدكتور عبدالعزيز طنطاوي باسم الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.



وتقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، بخالص الشكر إلى أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات وأعضاء الجهاز الإدارى لأدائهم المتميز وجهدهم المخلص خلال فترة امتحانات نهاية العام الجامعي 2023 - 2024، سواء لطلاب المرحلة الجامعية أو طلاب الدراسات العليا، مؤكدًا أن هذا الجهد انعكس في خروج العملية الامتحانية بصورة مشرفة ووجه رئيس الجامعة، بسرعة إعلان النتائج في أقرب وقت.



وناقشت جلسة مجلس الجامعة مجموعة من الموضوعات الهامة التي تخص السير الإداري والأكاديمي للجامعة، كما تم مناقشة المجلس تجربة حفلات التخرج لتحقيق التميز والقيم الجامعية وإقامة حفلات التخرج داخل الحرم الجامعي والجهود المبذولة للتغلب على السلبيات التي شهدتها هذه الفعاليات في السنوات السابقة، والتي كانت تقام الحفلات التخرج فيها خارج الجامعة.



وجرى التركيز خلال النقاش على تحسين تجربة حفلات التخرج من خلال: التنظيم والتخطيط الجيد ومناقشة تطوير خطة محكمة لتنظيم هذه الحفلات، والتعاون مع الجهات المعنيةوالمحافظة على القيم الجامعية، والتأكيد على أهمية الاحتفال بالتخرج بطريقة تعكس قيم الجامعة.



وتعهد مجلس الجامعة بمتابعة تنفيذ هذه التحسينات والعمل على تحقيق تجربة حفلات التخرج المثلى للطلاب وأولياء الأمور.



كما ناقش مجلس الجامعة الإنجازات التي حققتها الكليات في سبيل التقدم لجائزة المؤسسة المتميزة، في خطوة يأمل فيها أن يكون هذا النقاش خطوة نحو تعزيز التميز الأكاديمي وتحفيز الكليات على مواصلة العمل الجاد والمساهمة في تطوير المجتمع والوطن.



وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة ان جدول الأعمال تضمن:

عرض خطاب المجلس الأعلى للجامعات حول اعتماد معايير الترشح لاختيار قيادات الجامعة للدورة الجديدة 2024-2027.



وتشكيل لجنة مركزية لوضع هذه المعايير ومناقشة القواعد والإجراءات التي تضمن انعقاد مجالس الكليات والأقسام بشكل سليم في حالات الغياب المتكرر، وأثر هذه الغيابات على سير العملية التعليمية، وفقًا للمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.



كما ناقش المجلس توحيد المعاملة المالية للطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية، ومناقشة مقترح اللائحة المالية والإدارية لمركز الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ومركز التدريب التربوي بكلية التربية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.



كما وافق مجلس الجامعة على طلب الأستاذ الدكتور سامي سليمان أحمد، بإنشاء جائزة سنوية لأفضل رسالة ماجستير أو دكتوراه في الشعبة الأدبية بكلية الآداب بالجامعة، تحمل اسمه، وذلك بغية تشجيع البحث العلمي ورفع مستوى التميز الأكاديمي.



هذا بالإضافة إلى مناقشة المجلس إتاحة النشر في المجلة العلمية التابعة لكلية الطب البيطري، والتي ستكون منبرًا رائدًا لنشر البحوث الطبية البيطرية والابتكارات العلمية في مختلف مجالات الطب البيطري الحديث وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز التواصل العلمي العالمي.

تأتي هذه المبادرة لتعزيز مكانة الجامعة كمركز رائد في التعليم الطبي والبحث العلمي.

وفي إطار جهود الجامعة المستمرة لتحقيق التميز الأكاديمي وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.

كما أصدر مجلس الجامعة مجموعة من القرارات، شملت القواعد المنظمة للتحويلات ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م.

وتهدف هذه القواعد إلى تيسير عملية التحويلات بين الكليات وتحديد الشروط والمعايير اللازمة لذلك، بهدف تعزيز الفرص التعليمية وتحقيق تطلعات الطلاب في اختيار مساراتهم الأكاديمية بمرونة وفعالية.