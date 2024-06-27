الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 مليارات دولار تعويضات للمتضررين من حرب غزة

حرب غزة
حرب غزة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أمس الأربعاء، أن إجمالي التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لمواطنيها الذين تضرروا من الحرب على غزة تبلغ حتى الآن حوالي 22 مليار شيكل (قرابة 6 مليارات دولار).

 

وأضافت الصحيفة أن هيئة الرقابة المالية الإسرائيلية ناقشت تقرير شكاوى المواطنين الذين تضرروا من الحرب المُندلعة في قطاع غزة.

 

وأشارت إلى أنه "تم تقديم عدد غير مسبوق من الشكاوى العامة بعد اندلاع الحرب إلى مكتب مراقب الدولة في إسرائيل، متانياهو إنغلمان".

 

وفي التقرير الذي نشر وعرض على الهيئة، يبدو أنه تم تسجيل رقم قياسي في عدد الشكاوى منذ إنشاء الهيئة، التي تلقت عام 2023 نحو 22356 شكوى ضد المؤسسات العامة، أي بزيادة قدرها 57% عن عدد الشكاوى التي قُدمت منذ عام 2019.

 

وتظهر البيانات أيضًا أنه تم التعامل مع 55% من الشكاوى المتعلقة بحالة الطوارئ، وحوالي ثلث الشكاوى في عام 2023 تتعلق بالخدمة العامة.

 

وتبين أن نصفها مبرر، كما اجتمعت لجنة رقابة الدولة، برئاسة عضو الكنيست، ميكي ليفي، لمناقشة الموضوع مع ممثلي مكتب مراقب الدولة، ومدراء إدارات الاستعلامات العامة في المكاتب الحكومية، والبلديات وغيرها.

 

وقال أمير دهان، مدير دائرة التعويضات في مصلحة الضرائب الإسرائيلية، إنه "في بداية القتال كان عدد الشكاوى أعلى، لكن في الشهرين الأخيرين قمنا بتكثيف أسلوب العمل لحل المشاكل، لكننا نواجه عواقب".

 

وأضاف: "لقد دفعنا 1.1 مليار شيكل كأضرار مباشرة للسكان، والتي نتوقع أنها ستصل في النهاية إلى 2.5 مليار شيكل، كما أننا دفعنا 14 مليار شيكل كأضرار غير مباشرة، ونقدر أننا سننتهي في نهاية المطاف بـ 22 مليار شيكل".

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