"إعلام الإسماعيلية" ينظم احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

نظم مركز الإعلام بالإسماعيلية التابع لهيئة الاستعلامات احتفالية بمناسبة الذكري 11 لثورة 30يونيو «ثورة شعب»، تحت عنوان " الجمهورية الجديدة.. وافاق التنمية".

تفاصيل الاحتفالية

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ جمال علي كبير مفتشي مديرية الأوقاف.



من جهتها؛ قالت إيناس يوسف، مدير مركز الإعلام بالاسماعيلية، إن الاحتفالية تأتي في إطار سلسلة الاحتفالات التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات.



وأضافت أن هذه الاحتفالات الغرض منها هو نشر الوعي لدي الاجيال الجديدة بما حدث في هذا اليوم، وتعزيز قيم تماسك كل فئات الشعب في مواجهة ماتواجهه البلاد من تحديات والتذكير بقدرة مصر على تخطي كل الصعوبات عندما تتحد إرادة الأمة علي هدف وطني واحد يشمل الجميع ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار يوسف جرجس، مدير عام إعلام منطقة القناة، إلى أن أحياء هذا اليوم ليس مجرد احتفالات بثورة لكنه احتفاء بيوم تصحيح المسار فهي ثورة قادها شعب واعي يخشي علي بلده من الضياع ملتحما مع قواته المسلحة لإنقاذ البلد من مصير مظلم مجهول.

وقال الدكتور تامر شمس الدين رئيس الإدارة المركزية لاعلام القناة وسيناء ان ثورة ٣٠ يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وعنصرية من عناصر بعث الهوية المصرية وتصويرها، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذه الذكري لايتوقف عند استدعاء ذكريات المجد وقصص البطولة للجيش والشعب والشرطة، مؤكدا أنه يجب أن نستلهم منها دروسا ملهمة تغرس في النفوس قيم الولاء لهذا الوطن.

وقالت لبني ذكي مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، إن المرأة هي أكتر فئات المجتمع سعادة وتقديرا لهذا اليوم؛ لأنها اكتر من عاني قبل ٢٠١٣ من الخوف والإحساس بعدم الأمان.



ونوهت الدكتورة جيهان عبد النبي بجهاز تنمية المشروعات الي الخدمات التي يقدمها الجهاز والمبادرات الجديدة ومسابقة ستارت اب.

أعقب ذلك فاصل من الفقرات الفنية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم برئاسة محمد بحيري مدير المديرية وولاء جمعه مدير عام الشئون التنفيذية وجيهان شعبان موجه عام التربية المسرحية والشقيقان الحسن والحسين موجهي المسرح ومنال حسن موجه عام الصحافة والاعلام بالتربية والتعليم بالاسماعيلية، كما قدم الطلاب فقرات غناء، شعر، غناء بلغة الإشارة وأوبريت غنائي بعنوان صوت بلادي.