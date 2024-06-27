عاجل.. انفجارات متتالية فى سماء العاصمة دمشق وتفعيل الدفاعات الجوية

أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات متتالية منذ قليل في سماء العاصمة السورية دمشق.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق دمشق، وتتعامل مفارز الدفاع الجوي السوري مع صواريخ جو-أرض من فوق بحيرة طبريا، تستهدف محيط العاصمة السورية دمشق.

وسمعت أصوات الانفجارات بوضوح في مدينة السيدة زينب جنوب دمشق.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت في وقت سابق، بأن وحدات الجيش السوري استهدفت- بقذائف المدفعية الثقيلة- مواقع هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدة كفر تعال بريف حلب الغربي.