تأجيل فتح مطار بغداد الدولى أمام المواطنين

أعلنت وزارة النقل العراقية تأجيل فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين، وذلك لأسبابٍ فنية، في إطار حرص الوزارة على ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في عمل المطار.

وقالت الوزارة في بيان لها: “فمع استمرار خطة التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام، تقرر تأجيل الفتح الجزئي للمطار لحين استكمال عملية التفويج العكسي، وإنجاز الخطط الموضوعة لفتح المطار، بالاشتراك مع الجهات المعنية”.

وختمت الوزارة بيانها: لذا حرصا منّا على إنجاز هذه المهمة، وتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين، سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لفتح المطار حالما يتم تحديده.