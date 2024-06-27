الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الجيش البوليفى يقتحم القصر الرئاسى ويعلن تشكيل حكومة جديدة (فيديو)

الجيش البوليفى يقتحم
الجيش البوليفى يقتحم القصر الرئاسى ويعلن تشكيل حكومة جديدة

اقتحمت مدرعات وجنود بقيادة قائد الجيش، القصر الوطني البوليفي، وسط اتهامات بتنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس لويس آرسي.

وقال قائد الجيش خوان خوسيه زونيجا إنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشيرا إلى أن الجيش "لا يزال يعترف بالرئيس آرس قائدا أعلى للقوات المسلحة، "حتى الآن".

وأدان الرئيس البوليفي لويس آرسي يوم الأربعاء "التعبئة غير النظامية" لبعض وحدات الجيش في البلاد في منشور على منصة إكس، حيث اتهم الزعيم السابق للأمة جنرالًا بارزًا بالتخطيط لانقلاب.

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