الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يتمم اتفاقه مع الدحيل القطرى لضم يوسف أيمن على سبيل الإعارة

يوسف أيمن
يوسف أيمن

أتم مسؤولو النادي الأهلي، الاتفاق مع الدحيل القطري من أجل ضم يوسف أيمن مدافع الفريق القطري خلال الفترة المقبلة.

المدافع صاحب الجنسيتين القطرية والمصرية سيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة.

وأتم الأهلي اتفاقه على ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند بأحقية الشراء.

وجاء تعاقد الأهلي مع المدافع الشاب بعدما نال إعجاب لجنة التخطيط بالنادي خلال الأيام الماضية، حيث كان ضمن الأسماء المرشحة بعد فشل التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه خاصةً مع تبقي موسم واحد فقط في عقد محمد عبد المنعم بصفوف الفريق.

واستهل يوسف أيمن مسيرته مع أكاديمية أسباير بقطر عام 2017 قبل أن ينتقل لصفوف الدحيل.

وخاض اللاعب تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل في نهاية 2018.

ولعب يوسف أيمن في أندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

وشارك المدافع الشاب في 58 مباراة مع الدحيل وتمكن من إحراز 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا وحصل مع الفريق على بطولتين للدوري القطري.

وعلى المستوى الدولي خاض يوسف أيمن 5 مباريات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخرا بكأس آسيا.

على صعيد آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي مرانه مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي، وذلك لمشاركتهم في تراي ماتش مطول أمس الثلاثاء.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، بقية اللاعبين في مران بدني استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.
 

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