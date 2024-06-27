أكسيوس: إسرائيل تعيد تشكيل مجموعات العمل لـ"نووى إيران"

صرح ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار لموقع "أكسيوس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعاد قبل أسبوعين تشكيل مجموعات عمل مكونة من أعضاء في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الخارجية ومجتمع الاستخبارات للتركيز على البرنامج النووي الإيراني.

وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أمريكيين: "تشعر إسرائيل والولايات المتحدة بالقلق من أن إيران ستحاول تطوير تكنولوجيتها النووية، بما في ذلك جهود التسلح، في الأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميريكية."

قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن اهتمام القادة الأميركيين قد ينقسم بين الحملة والأزمة المستمرة في غزة، وقد تجد الولايات المتحدة صعوبة في الرد بسرعة على أي تقدم نووي إيراني خلال هذه الفترة.

وقال المسؤولون أيضًا إن هناك مخاوف من أن القادة الإيرانيين قد يحاولون استغلال الفترة الانتقالية بعد الانتخابات في الولايات المتحدة "للانتقال" نحو سلاح نووي.

قال أحد المسؤولين الأميريكيين إن مجتمع الاستخبارات الأميركي لا يزال يعتقد أن إيران لا تسعى بشكل نشط للحصول على سلاح نووي، لكنها اتخذت خطوات نووية استفزازية "لن تمر دون رد"، وقالت إيران مرارا وتكرارا إنها لا تريد تطوير أسلحة نووية.

قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن إسرائيل تشعر بالقلق من إمكانية استخدام نماذج الكمبيوتر والتجارب العلمية الأخرى التي يجريها علماء إيرانيون في التسلح النووي، مما سيسمح لإيران "بتقصير الجدول الزمني" إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بالمضي قدما نحو صنع قنبلة نووية، بحسب أكسيوس.