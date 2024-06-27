الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فايننشال تايمز": الجنسية الألمانية مشروطة بالاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود

الجنسية الألمانية
الجنسية الألمانية

ذكرت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن قانون الحصول على الجنسية الجديد سيدخل حيز التنفيذ في ألمانيا يوم الخميس، مع اشتراط واضح على المتقدمين إعلان حق دولة «إسرائيل» في الوجود.

ووافق البرلمانيون الألمان على الأساس القانوني لمتطلبات الجنسية الجديدة في يناير الماضي، لكن المحتوى المحدد لاختبار الجنسية، الذي يقع في قلبه، يجرى تحديده بموجب اللوائح الحكومية، بحسب الجريدة.

وأشارت وزارة الداخلية، في السابق، إلى أنها «تعتزم تضمين أسئلة حول اليهودية والحياة اليهودية في ألمانيا»، لكنها لم تصل إلى حد القول ما إذا كانت ستتضمن إعلانًا محددًا يتعلق بدولة إسرائيل، ولكنها أكدت، أمس الثلاثاء، أن ذلك سيكون مطلبًا الآن.

وقالت وزارة الداخلية: «أضيفت أسئلة اختبار جديدة حول مواضيع معاداة السامية، وحق دولة إسرائيل في الوجود، والحياة اليهودية في ألمانيا، كما سيكون إعلان الالتزام بالمساواة بين الجنسين والديمقراطية ومسؤولية ألمانيا التاريخية تجاه اليهودية نتيجة جرائم الاشتراكية القومية جزءًا من الاختبار أيضًا».

وأوضحت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر: «أي شخص يشاركنا قيمنا، ويبذل جهدًا يمكنه الآن الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر، ولم يعد مضطرًا إلى التخلي عن جزء من هويته بالتخلي عن جنسيته القديمة».

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