الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس الإيطالى: كوريا الجنوبية شريك نشاطره الرؤى الجيوسياسية

الرئيس الإيطالي سيرجو
الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا

قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أمس الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تُعد شريكًا لبلاده، تشاطره القيم والرؤى الجيوسياسية والالتزام بالدفاع عن السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس ماتاريلا إلى نظيره الكوري الجنوبي "يون سوك يول" بمناسبة الذكرى السنوية الـ140 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس الإيطالي عن ارتياحه لعمق أواصر الصداقة التي توحد الشعبين والبلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تاريخًا من النمو التدريجي على مر السنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

ونوه الرئيس ماتاريلا بأن الانسجام بين البلدين ظهر كاملًا خلال لقائه بالرئيس "يون" في نوفمبر الماضي، والذي تم التأكيد فيه على رغبة البلدين لإعطاء مزيد من الزخم وإثراء الشراكة الاستراتيجية الثنائية، مجددًا دعوته للرئيس الكوري الجنوبي لزيارة دولة إلى إيطاليا.

الأكثر قراءة

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف اجتماعا لمستشاريين عسكريين من الحرس الثورى بدمشق

"اسمى مش إساءة".. أحلام تعلق على الخطأ باسمها أمام أنغام

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم الدهيشة بالضفة

6 مليارات دولار تعويضات للمتضررين من حرب غزة

عاجل.. الجيش البوليفى يقتحم القصر الرئاسى ويعلن تشكيل حكومة جديدة (فيديو)

دراسة تكشف أسباب انقطاع التيار الكهربائى فى الولايات المتحدة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع