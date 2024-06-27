الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتهى فى قسم العجوزة.. تفاصيل خلاف بين سعد الصغير ومحامى بشارع جامعة الدول

سعد الصغير
سعد الصغير

شهد مساء الأربعاء شارع جامعة الدول العربية مشادة كلامية بين المطرب الشعبي سعد الصغير ومحام أحد جيرانه بسبب خلاف على فتح باب في مدخل العقار. 

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا من محام بمنطقة العجوزة يتضرر من المطرب الشعبي سعد الصغير وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها عليه المطرب بالسب والضرب، تم التحفظ على الطرفين واقتيادهما إلى قسم شرطة العجوزة. 

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أشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إلى قيام محام بانشاء مطعم في العقار سكنه وسكن المطرب الشعبي سعد الصغير بشارع جامعة الدول العربية وأثناء تجهيز المطعم أعد المحامي لفتح باب من مدخل العقار فاعترض سعد الصغير على ذلك وحدثت مناوشات كلامية بينهما. 

 

انتهى الخلاف بين سعد الصغير وجاره المحامي بالتصالح والتراضي فيما بينهما وتم انصرافهما من قسم شرطة العجوزة. 

سعد الصغير المطرب الشعبي سعد الصغير سعد الصغير ومحام شارع جامعة الدول العجوزة قسم شرطة العجوزة

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