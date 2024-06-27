منير فخرى يكشف لـ"الشاهد" عن اعتذار "السيسى" له عن استهداف الإخوان للكنائس

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن ما حدث من استهداف دور العبادة بعد فض رابعة كانت رسالة واضحة جدًا من الإخوان.



وأضاف "عبدالنور" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن اجتماع مجلس الوزراء اللاحق لهذه الأحداث المجموعة الصغيرة التي تجتمع قبل المجلس غادرت، وكانت تجتمع في هيئة الاستثمار.



وتابع، أن وزير الدفاع وقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، دخل عليه وقال له: "أنا جاي اعتذر لك عن حرائق الكنائس فقلت له الكنائس بتاعتك والجوامع بتاعتي وهذه مأساتنا كلنا"، مؤكدًا أن كلمات الرئيس السيسي كانت خارجة من القلب.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.