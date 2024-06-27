الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منير فخرى يكشف لـ"الشاهد" عن اعتذار "السيسى" له عن استهداف الإخوان للكنائس

منير فخري عبدالنور
منير فخري عبدالنور

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن ما حدث من استهداف دور العبادة بعد فض رابعة كانت رسالة واضحة جدًا من الإخوان. 
 

وأضاف "عبدالنور" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن  اجتماع مجلس الوزراء اللاحق لهذه الأحداث المجموعة الصغيرة التي تجتمع قبل المجلس غادرت، وكانت تجتمع  في هيئة الاستثمار.


وتابع، أن وزير الدفاع وقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، دخل عليه وقال له: "أنا جاي اعتذر لك عن حرائق الكنائس فقلت له الكنائس بتاعتك والجوامع بتاعتي وهذه مأساتنا كلنا"، مؤكدًا أن كلمات الرئيس السيسي كانت خارجة من القلب.    

 

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

منير فخري عبدالنور استهداف دور العبادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الكنائس الجوامع

مواد متعلقة

"إنت بتحلم".. منير فخرى عبدالنور يكشف لـ"الشاهد" تعليق السفيرة الأمريكية على مظاهرات 30 يونيو

منير فخرى لـ"الشاهد": الإخوان طالبوا بتأجيل مظاهرات 30 يونيو مقابل رحيل مرسى

منير فخرى عبدالنور لـ"الشاهد": جبهة الإنقاذ تعاملت بجدية مع "تمرد" منذ البداية

منير فخرى عبدالنور لـ"الشاهد": نقاشات جبهة الإنقاذ كانت ثرية والهدف واحد

منير فخرى عبدالنور لـ"الشاهد": وجهنا لمحمد مرسى تهمة الاعتداء على الكاتدرائية فى 2013

منير فخرى عبدالنور لـ"الشاهد": حزب النور لم ينضم إلى جبهة الإنقاذ

الأكثر قراءة

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف اجتماعا لمستشاريين عسكريين من الحرس الثورى بدمشق

عاجل.. الدفاع السورية: عدوان إسرائيلى يستهدف المنطقة الجنوبية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم الدهيشة بالضفة

عاجل.. الجيش البوليفى يقتحم القصر الرئاسى ويعلن تشكيل حكومة جديدة (فيديو)

حرب غـزة.. جورج كلونى يتصل بالبيت الأبيض

موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى تصفيات كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟