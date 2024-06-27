منتخب تركيا يهزم التشيك ويتأهل لثمن نهائى يورو 2024

تأهل منتخب تركيا إلى ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، وذلك بعد انتصاره الصعب على التشيك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعةا لسادسة بدور المجموعات.

وأكمل منتخب التشيك المباراة منقوص العدد بعد حصول لاعبه باراك على البطاقة الحمراء في الدقيقة 20.

واستطاع التركي هاكان تشالهان أوجلو تسجيل الهدف الأول لـ تركيا في الدقيقة 51 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعادل توماس سوتشيك النتيجة في الدقيقة 66.

واستطاع البديل سينك توسون تسجيل الهدف الثاني لمنتخب تركيا في الدقيقة 94 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاءن ليهدي بلاطه بطاقة العبور للدور المقبل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تركيا إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد التشيك عند نقطة في المركز الرابع، ليغادر البطولة.

وبذلك ضرب منتخب تركيا موعدًا في دور الـ16 مع نظيره النمسا.