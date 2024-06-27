الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قلق أمريكى من استخدام إسرائيل لشحنات السلاح فى حرب على لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف موقع "القناة 12" الإسرائيلي، أن هناك قلق أمريكي من أن شحنات الأسلحة الإضافية إلى إسرائيل ستستخدم من قبل نتنياهو لفتح جبهة في الشمال.

وأوضح أن شحنة الأسلحة الدقيقة من الولايات المتحدة التي تم إيقافها، لن يتم نقلها بالكامل إلى إسرائيل حتى بعد انتهاء العملية في رفح، وهذا على ما يبدو بسبب فيديو رئيس الوزراء الذي يحذر فيه من تأخر شحنة الأسلحة.

وفي محاولة لتهدئة الإدارة الأمريكية، يتم التفاوض على حل سياسي في لبنان عند انتهاء عملية رفح واستخدام الأسلحة بطريقة "مدروسة" وفق المطلب الأمريكي.

وتأتي هذه المعطيات بعد اختتام وزير الدفاع يوآف جالانت اجتماعًا مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض، حيث أكد أنه تم إحراز تقدم كبير بشأن مسألة المعدات والأسلحة التي تحتاجها إسرائيل، على الرغم من أنه تم التوضيح أن شحنة الأسلحة لن يتم إرسالها بالكامل.

وأكدت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنها ترغب في تجنب توسع الحرب بين إسرائيل وحزب الله، بينما تأمل في أن يساعد الوصول لاتفاق في غزة في خفض التصعيد على الجبهة اللبنانية.

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