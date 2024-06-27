الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل تستعد لزيادة إمدادات المياه لسكان غزة

غزة
غزة

قال مسؤول أمني إسرائيلي ومسؤول غربي لرويترز إن إسرائيل تستعد لزيادة إمدادات الكهرباء إلى محطة لتحلية المياه بهدف زيادة إنتاجها الموجه لسكان قطاع غزة فيما تتعرض لضغوط من حلفائها الغربيين لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

وذكرت وكالات إغاثة غربية أن الحرب الإسرائيلية في غزة تسببت في أزمة إنسانية في القطاع شملت نقص الطعام وشح والمياه وانهيار نظام الصرف الصحي، وجاءت الحرب عقب هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتضغط واشنطن وحلفاء آخرون على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقليص العملية العسكرية والسماح بمزيد من المساعدات والإمدادات لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وأضاف المصدران أن الخطة الإسرائيلية التي اطلعت رويترز على تفاصيلها تهدف إلى توريد الكهرباء من إسرائيل إلى محطة كبيرة لتحلية المياه في خان يونس.

وتأسست المحطة بتمويل من الأمم المتحدة في 2017 لتوفير مياه الشرب لمناطق في دير البلح وخان يونس، وكذلك في المواصي حيث نزح العديد من سكان غزة بسبب الحرب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 20 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بينما لا تنتج حاليا سوى نحو 1500 متر مكعب بسبب نقص الكهرباء، ويعتمد قطاع غزة على إسرائيل في الحصول على معظم احتياجاته من الكهرباء، وانقطعت تلك الإمدادات منذ اندلاع الحرب.

وقال المصدر الإسرائيلي الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن إمدادات الكهرباء المخطط لها يمكن أن تسهم في توفير المياه لنحو مليون شخص.

ولم يحدد المصدر الجدول الزمني لبدء توفير الإمدادات، ويحصل سكان في القطاع على احتياجاتهم من الكهرباء حاليا من خلال من المولدات والطاقة الشمسية.

وأوضح المصدر أن الخطة حصلت على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وتنتظر موافقة وزراء آخرين في الحكومة.

وقال دون تفاصيل "هناك أطراف تحاول إلغاء الخطوة".

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الرد على طلب رويترز للتعليق.

وقال المسؤول الغربي، وهو مطلع على الخطة وفضل عدم الكشف عن هويته، إن الاستعدادات جارية لعودة الطاقة إلى المحطة.

وأوضح أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وافق على إعادة تشغيل خط الكهرباء حينما التقى بوزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل الشهر الجاري.

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