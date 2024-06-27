الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب جورجيا يرافق البرتغال بالفوز على رفاق رونالدو بثنائية

كفاراتسخيليا - منتخب
كفاراتسخيليا - منتخب جورجيا

تأهل منتخب جورجيا إلى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وذلك بانتصاره على البرتغال بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدور المجموعات للبطولة.

منتخب جورجيا لم يمهل نظيره البرتغالي سوى دقيقتين، حيث استطاع خفيتشا كفاراتسخيليا تسجيل الهدف الأول من هجمة مرتدة منظمة، حيث تلقى تمريرة من ميكاوتادزي، ليقتحم منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية بيسراه في الشباك.

وجرب رونالدو حظه في الدقيقة 17 بتنفيذه ركلة حرة مباشرة، تصدى لها الحارس الجورجي.

واستمرت محاولات منتخب البرتغال لكنهم لم يتمكنوا من هز الشباك الجورجية، لينتهي الشوط الأول بتأخر رفاق رونالدو بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 43، سدد جواو بالينيا كرة بباطن قدمه اليمنى من على حدود منطقة الجزاء جاورت القائم الأيمن لمرمى جورجيا.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الجورجي، ليتولى جيورجيس ميكاوتادزي مهمة تنفيذها بنجاح في الدقيقة 57، مسجلًا ثاني أهداف جورجيا.

كثف لاعبو منتخب البرتغال محاولاتهم للتسجيل، لكنهم فشلوا في محاولاتهم، ليتلقوا الهزيمة الأولى لكنها لم تؤثر على تأهلم للدور القادم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب جورجيا لـ 4 نقاط في المركز الثالث، ليضربوا موعدًا مع إسبانيا في الدور المقبل، فيما ضرب منتخب البرتغال موعدًا مع سلوفينيا الدور القادم بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاط في الصدارة.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - جونسالو إيناسيو

خط الوسط: ديوجو دالوت - جواو بالينيا - جواو نيفيز - بيدرو نيتو - فرانشيسكو كونسيساو

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

أما تشكيل منتخب جورجيا فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: دفالي - جورام كاشيا - جيورجي غفيلسياني

خط الوسط: لوكا لوكوشفيلي - أوتار كيتشفيلي - كوشورافيلي - جيورجي شاكفيتادزي - أوتار كاكابادزه

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسيخيليا - جيورجيس ميكاوتادزي

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