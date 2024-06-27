متحدث "الرى": مصر تدعم جنوب السودان بمركز تنبؤ بالفيضان ومشروعات تنموية جديدة

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن زيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إلى جنوب السودان تستمر لمدة أربعة أيام، وتشمل جولات وافتتاحات ولقاءات مع مسؤولي الدولة ورئيس جنوب السودان.

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير سيعقد لقاءات ويطلق مشروعات جديدة، أبرزها مركز التنبؤ بالأمطار والفيضان الذي تم إنشاؤه بدعم كامل من مصر في جنوب السودان، مع تدريب العاملين في هذا المركز.

وأشار "غانم" إلى أن هذا المركز هو الأول من نوعه في جنوب السودان، وقد سبق لمصر إنشاء مركز مماثل في دولة الكونغو، مؤكدًا على أهمية هذا المركز في ظل التغيرات المناخية لاتخاذ القرارات الصائبة والتوقعات الدقيقة.

وأضاف أن هناك مشروعًا آخر لتطهير بحر الغزال، حيث سيتم تطهير 30 كيلومترًا من البحر، وأعرب الشعب السوداني عن سعادته بالمشروعات التي تنفذها مصر لدعم المواطنين في جنوب السودان.