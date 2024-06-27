الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

أحمد موسى: ثورة 30 يونيو من الذكريات العظيمة فى تاريخ مصر

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين يستعدون للاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، يوم الأحد المقبل، واصفًا هذه الذكرى بأنها "عظيمة للمصريين ونحن لا ننسى مواقف الرجال البواسل".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة صدى البلد، أن "ثورة 30 يونيو تعد من الذكريات العظيمة في تاريخ مصر، ونتذكر جيدًا ما فعله المصريون في ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أنه "قبل ثورة 30 يونيو، كانت بلدنا على وشك الضياع ونحن جالسون، والإخوان كانوا يهددوننا، ونحن لا ننسى مواقف الرجال".

وأكد: "نحن لم ننسى ما حدث خلال ثورة 30 يونيو، ونعلم جيدًا ما حاولت جماعة الإخوان فعله، ويجب أن نعرف من أنقذ البلد"، موضحًا أن "جماعة الإخوان مجرد قتلة وإرهابيين، وكنت أصفهم بذلك عندما كانوا في الحكم، ولم أخشى حينها أي هجوم من قبل هذه الجماعة الإرهابية، فموقفنا كان واضحًا ومحددًا، ولم نهادن أحدًا منهم".

واختتم "موسى" حديثه: "لدينا قائد عظيم وكنا ننتظر جيشنا العظيم، ويجب أن نذكر مواقف وقدر الرجال والأبطال من قادة الجيش المصري وقت ثورة يونيو، وفي مقدمتهم الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع".

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