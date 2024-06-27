منير فخرى لـ"الشاهد": البرادعى كان يريد منصب رئيس الجمهورية بعد الإخوان

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن ماحدث يوم 30 يونيو من خروج المتظاهرين للشوارع كان أضعاف اضعاف ما توقعوه، مؤكدًا أنه لم يعرف شخص لم يهتف باسم مصرأو يرفع العلم.



وأضاف "عبدالنور" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن استدعاء الجبهة لبيان قبل 3 يوليو البرادعي حضره بوصفه منسق لجبهة الإنقاذ، مشيرًا إلى أنه كان يراه وقتها رجل نقي جدًا ولكنه لا يجوز أن يكون ناشطًا سياسيًا.



وتابع، أن البرادعي لم يرد تولي رئاسة الوزراء بعد رحيل مرسي وقال "مش شغلتي الرز بكام والزيت بكام"، وكان يريد منصب رئيس الجمهورية.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.