الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق مدرسة البترول 2024 بعد الشهادة الإعدادية

مدرسة البترول
مدرسة البترول

مع إعلان نتائج 3 إعدادي يشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم معرفة تنسيق مدرسة البترول 2024 بعد الشهادة الإعدادية عبر جوجل، حيث تعد أبرز اهتمامات الطلبة عقب النجاح في نتيجة 3 إعدادي 2024، حيث تكون مدارس البترول هي من بدائل الثانوية العامة، وذلك لمن لم يتمكن من الحصول على درجة تنسيق الصف الأول الثانوي في العام المقبل.

تنسيق مدرسة البترول 2024 بعد الشهادة الإعدادية

وتنشر "الدستور" تنسيق مدرسة البترول 2024 بعد الشهادة الإعدادية.

أماكن مدارس البترول

أماكن مدارس البترول بالعديد من المحافظات ومنها (القاهرة والجيزة ومحافظة المنيا والشرقية ودمياط)، وستوفر مدارس البترول للطلاب عقب الانتهاء من الدراسة فرص عمل مضمونة بمجال البترول، ويتمكن كافة خريجو مدارس البترول، من الالتحاق في عدد كبير من الكليات.

الكليات بعد مدارس البترول

  • كلية الهندسة بعد إجراء معادلة.
  • كلية  التعليم الصناعي.
  • كلية  التربية العام.
  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.
  • المعهد العالي للحاسب الآلي.
  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.
  • المعهد الفني للآثار.

أين توجد مدارس البترول في مصر؟

مدارس البترول للبنين

  • مدرسة الطيران للبترول بالقاهرة
  • مدرسة الشروق الصناعية بالقاهرة.
  • مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية
  • مدرسة البترول في حدائق الأهرام بالجيزة.
  • المدرسة الفنية التجريبية بالإسماعيلية.
  • المدرسة الفنية للبترول محافظة مرسى مطروح.
  • مدرسة البترول الثانوية بالقاهرة

مدارس البترول للبنات

  • مدرسة الإسكندرية الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة السويس الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة دمياط الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة طنطا الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة بنها الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة الزقازيق الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة بورسعيد الثانوية للبترول بنات.
  • مدرسة المنصورة الثانوية للبترول بنات.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس البترول

  • أصل من الشهادة الإعدادية، وصور منها.
  • 4 من الصور الملونة للطالب مقاس 4×6.
  • أصل من شهادة الميلاد.
  • صورة تكون من بطاقة ولي الأمر.
  • البطاقة الصحية تكون مختومة من التأمين الصحي.
  • طابع يكون تعليمي وطابع نقدي.

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شروط الالتحاق في مدارس البترول

1- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع 150 درجة.

2- يتراوح عمر الطالب المتقدم ما بين 15-18 عامًا.

3- أن يكون اللغة التي درسها الطالب في المرحلة الإعدادية اللغة الإنجليزية.

4- اجتياز جميع الاختبارات المحددة للدخول.

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