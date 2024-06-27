الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماس فى كمبروسر هواء.. سبب حريق ورشة أخشاب بصفط اللبن

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس نشوب حريق في ورشة أخشاب بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور حيث تبين حدوث ماس كهربائي في "كمبروسر هواء" أدى لاشتعال النيران بكمية من الأخشاب. 

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق بمنطقة صفط اللبن بالقرب من الطريق الدائري، وفور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة والدفع بقوات الحماية المدنية. 

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السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب فى بولاق الدكرور

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السيطرة على حريق نشب داخل محل فطائر بالعمرانية

فرض رجال الأمن برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور كردون أمني بمحيط العقار الذي نشب به الحريق حتى وصلت سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني بالجيزة والتي نجحت في محاصرة النيران بعدما تبين أنها نشبت في ورشة أخشاب وتم اخمادها قبل امتدادها لباقي العقار ولم يسفر الحريق عن اية اصابات أو خسائر في الأرواح. 

 

وشرحت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن النيران نشبت بعد حدوث ماس كهربائي في أسلاك كمبروسر هواء فامتدت لكمية بالأخشاب داخل الورشة. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق. 

كمبروسر هواء صفط اللبن الحماية المدنية حريق ورشة أخشاب ماس كهربائي

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