«كهرباء القناة» توجه بترشيد استهلاك الكهرباء داخل مباني الشركة

قرر سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء عدم تشغيل أجهزة التكيفات داخل مباني ومكاتب الشركة مع تقليل نسب الإنارة في جميع المباني أثناء العمل إلى ٥٠/١٠٠ مع فصل التيار الكهربائي عن المنشآت الخاصة بالشركة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتشكيل فرق عمل للمرور على منشآت الشركة يوميًا؛ للتأكد من تنفيذ القرار، وذلك حرصًا من الشركة اعلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما قرر رئيس الشركة تشكيل فرق عمل بكل قطاع ومحافظة لعمل ندوات توعية المواطنين بفوائد ترشيد استهلاك الكهرباء، بالاشتراك مع جميع الوحدات المحلية والجهات الحكومية وتشكيل فرق عمل للمرور على الوحدات المحلية والجهات الحكومية للتوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك داخل المباني الحكومية وتكليف الإدارة العامة لترشيد الطاقة بتقديم الدعم الفني والإرشاد وتوعية المواطنين".