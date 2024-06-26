الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«كهرباء القناة» توجه بترشيد استهلاك الكهرباء داخل مباني الشركة

الكهرباء
الكهرباء

قرر سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء عدم تشغيل أجهزة التكيفات داخل مباني ومكاتب الشركة مع تقليل نسب الإنارة في جميع المباني أثناء العمل إلى ٥٠/١٠٠ مع فصل التيار الكهربائي عن المنشآت الخاصة بالشركة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتشكيل فرق عمل للمرور على منشآت الشركة يوميًا؛ للتأكد من تنفيذ القرار، وذلك حرصًا من الشركة اعلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما قرر رئيس الشركة تشكيل فرق عمل بكل قطاع ومحافظة لعمل ندوات توعية المواطنين بفوائد ترشيد استهلاك الكهرباء، بالاشتراك مع جميع الوحدات المحلية والجهات الحكومية وتشكيل فرق عمل للمرور على الوحدات المحلية والجهات الحكومية للتوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك داخل المباني الحكومية وتكليف الإدارة العامة لترشيد الطاقة بتقديم الدعم الفني والإرشاد وتوعية المواطنين".

القناة لتوزيع الكهرباء الكهرباء المهندس سامي ابو وردة توزيع الكهرباء التيار الكهربائي ترشيد استهلاك الكهرباء

مواد متعلقة

"تنسيقية الأحزاب" تتبنى مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء

الأكثر قراءة

صدمتها سيارة.. قرار النيابة فى مصرع سيدة "مصر الجديدة"

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

مصرع شاب عشرينى غرق بمياه شاطئ عجيبة فى مطروح

زيزو للبيع.. الزمالك يفكر فى الاستغناء عن أمهر لاعبيه لحل أزمة القيد

فتحت قاعاتها بالمجان.. مكتبة الإسكندرية تستقبل 1200 طالب ثانوية عامة

تنسيق مدارس البترول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟