الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حرب غـزة.. جورج كلونى يتصل بالبيت الأبيض

جورج كلونى
جورج كلونى

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الفنان الأمريكي جورج كلوني الحائز على الأوسكار هو فنان معروف جدًا في أمريكا والعالم، لكن خارج الفن والسينما والأوسكار كان له دور سياسي في السنوات الأخيرة. 

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر قناة الحياة، أن الدور السياسي للفنان جورج كلوني كان متصاعدًا، ولفترة طويلة كان سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة".

وأوضح أن الفنان جورج كلوني هو زوج السيدة أمل كلوني، وهي من أصل لبناني ومحامية وحقوقية دولية.

وتابع:" اتصل جورج كلوني بمستشار الرئيس جو بايدن، وقال له بأنه مستاء جدًا من موقف غدارة جو بايدن من المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى ان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر باعتقال رئيس الوزراء  الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع جالانت، هذا الأمر لم تستجب له إسرائيل بكل تأكيد، وأمريكا تحدت الأمر بأنها تفكر تفرض عقوبات جادة على المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن الكونجرس الأمريكي في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ يتجه لفرض عقوبات على  المحكمة الجنائية الدولية. 

وأشار إلى أن 42 عضوًا من مجلس النواب، قدموا مشروع من أجل عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وهم من الحزب الديمفراطي.

 

احمد المسلماني حورج كلوني تراب

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