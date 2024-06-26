منير فخرى لـ"الشاهد": الإخوان طالبوا بتأجيل مظاهرات 30 يونيو مقابل رحيل مرسى

قال د. منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة هشام قنديل اتصل به في 28 يونيو وطلب منه تأجيل مظاهرات 30 يونيو.

أضاف عبدالنور خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه رد عليه وقتها بأنه لا يوجد أحد يستطيع إيقافها ولا أي حزب لأن القطر انطلق وينطلق بسرعة خيالية، مؤكدًا أن إيقاف المظاهرات كان مقابل تنفيذ كل المطالب وتنازل محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه بسبب أن الطلب كان خياليًا لدرجة كبيرة لم يعرضه على جبهة الإنقاذ.

وتابع أنه في 29 يونيو دعي لحوار مع شبكة الجزيرة في مكتب القاهرة على نيل العجوزة والمحاور كان يتحداه على 30 يونيو فقال له: "لا يوجد مركز من القاهرة لأسوان سيكون خاليًا من الناس حتى الصعيد، مؤكدًا أنه عند خروجه وجد عصام العريان وقال لي: "هاتدفعوا التمن غالي جدًا" فقلت له: “إنتم مين؟ قال ”إنتو الوفد".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.