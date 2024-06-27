الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عميدة كلية هندسة الطاقة تشدد على ضرورة التحرك الجماعى لمواجهة التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية، أن المدارس المصرية اليابانية تهدف إلى بناء شخصية الطالب بجانب تقديم التعليم الأكاديمي، مشيرة إلى أن الاهتمام بالتعليم يجب أن يسبق الاهتمام بالصحة، حيث أن الطالب المتعلم بشكل جيد يمكنه الحفاظ على صحته من خلال اتباع الإجراءات الصحية السليمة.

وأضافت جمال الدين، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، على قناة "ten" الفضائية، أن لكل فرد بصمة كربونية، وهي عبارة عن الأنشطة اليومية التي يقوم بها الشخص وتؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يساهم في ارتفاع درجة الحرارة، موضحة أن درجة الحرارة ارتفعت بمقدار درجة واحدة خلال المئة عام الماضية، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاعها بدرجتين إضافيتين في المستقبل.

وشددت على ضرورة التحرك الجماعي الإيجابي لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية، مؤكدة أن هذا التحرك يمكن أن يسهم في حل أزمة المناخ.

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