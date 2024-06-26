الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منير فخري عبدالنور لـ"الشاهد": جبهة الإنقاذ تعاملت بجدية مع "تمرد" منذ البداية

منير فخري عبدالنور
منير فخري عبدالنور

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إنه عندما أعلنت حركة تمرد عن نفسها لأول مرة استخدمت نفس اللفظ الذي استخدمته جبهة الإنقاذ بالتهديد في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأضاف "عبدالنور"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حركة تمرد أصدرت بيانًا ودعت المصريين للتوقيع على استمارة لسحب الثقة من محمد مرسي".

وأكد أن جبهة الإنقاذ تعاملت بجدية مع تمرد منذ الدقيقة الأولى، متابعًا: "الشيوخ لهم مكانهم في جبهة الإنقاذ، ودور الشباب في حركة الشارع أمر أساسي".

وتابع: "تعاملت مع أعضاء حركة تمرد مباشرة وجمعت له أموال من أجل الدعم اللوجستي وتغذية المتظاهرين كل يوم جمعة، واتصل بي السيناريست وحيد حامد وقتها وقال لي أرجوك عاوز أشوفك بكرة الساعة 12 وذهبت إليه وأعطاني 10 آلاف جنيه، وقال لي المبلغ ده لتمويل تمرد"، مؤكدًا أن الشارع كان متحمسًا بشكل كبير لرحيل الإخوان.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يونيو الشركة المتحدة

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