قناة الوثائقية.. نافذة مصر الأولى على العالم الوثائقى والإعلام (فيديو)

في خطوة رائدة نحو تعزيز الثقافة والمعرفة، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أول قناة وثائقية مصرية تحت اسم "الوثائقية" حيث تضم مكتبة القناة أكثر من 800 فيلم وثائقي، ما يجعلها منارة للمعرفة والإبداع في مصر والعالم العربي.

وشهد 2023 إنتاج 50 عملًا وثائقيًا، تنوعت بين أفلام وسلاسل وقطع وثائقية، ما يعكس التزام القناة بتقديم محتوى متنوع يلبي اهتمامات الجمهور المختلفة، أما في 2024، فقد أنتجت القناة 19 فيلمًا وثائقيًا و9 سلاسل وثائقية، ما يعكس استمرارها في تقديم محتوى عالي الجودة.

لم تقتصر إنجازات قطاع الإنتاج الوثائقي على إنتاج الأفلام فقط، بل استنهض القطاع عددًا كبيرًا من شركات الإنتاج والترجمة والدوبلاج، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.