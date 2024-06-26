منير فخرى عبدالنور لـ"الشاهد": وجهنا لمحمد مرسى تهمة الاعتداء على الكاتدرائية فى 2013

علّق منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، على اعتداء الإخوان على الكاتدرائية في 7 أبريل 2013.

قال عبدالنور، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "جبهة الإنقاذ أصدرت بيانًا قويًا جدًا بعد تلك الواقعة، وكانت هناك أحداث طائفية في الخصوص ونتج عن تلك الأحداث وفاة عدد من الأقباط".

وتابع: "وهما خارجين من الكاتدرائية حدث اعتداء على الجنازة بالطوب وكان الشكل وحش جدًا، وأوحش ما في الأمر أن الصحافة العالمية كتبت عن الحادث وكان المنظر صعبا وسيئا".

وأكد أن جبهة الإنقاذ اتخذت موقفًا قويًا، وأصدرت بيانًا ووجهنا التهمة إلى محمد مرسي شخصيًا وحملته المسئولية كاملة في الاعتداء على الكاتدرائية.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.