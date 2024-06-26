الأربعاء 26 يونيو 2024
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منير فخرى عبدالنور لـ"الشاهد": حزب النور لم ينضم إلى جبهة الإنقاذ

منير فخري
منير فخري

قال منير فخري عبدالنور، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن حزب النور لم ينضم إلى جبهة الإنقاذ ولم يشارك في أي اجتماعات.

أضاف "عبدالنور"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حزب النور كانوا أعضاء في مجلس الشعب وعمرهم ما ادعوا الانضمام إلى جبهة الإنقاذ".

وتابع: "كنت أمينًا لجبهة الإنقاذ بعد د. أحمد البرعي بسبب وجود بعض المشاحنات بين البرعي وعمرو موسى".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يونيو الشركة المتحدة

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