منير فخرى عبدالنور لـ"الشاهد": راهنت على سقوط حكم الإخوان بـ 10 جنيهات

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير التجارة والصناعة الأسبق، إن الاختلاف في الرأي داخل جبهة الإنقاذ كان بخصوص التوقعات لكن الهدف كان واحدًا.

وأضاف "عبدالنور"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هناك من كانوا متأكدين من أن النصر قريب وأننا سنتمكن من القضاء على نظام الإخوان وتغييره في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "هناك من كان يرى أن المعركة طويلة وستستغرق وقتًا طويلًا، بالمناسبة أنا منذ الصيف اللي قبله كنت مراهن أن هذا النظام لن يعيش أكثر من عام".

وأردف: "راهنت نبيل العربي ووقتها كان في الجامعة العربية، وكنا نصيف معًا وقولت له هنصيف في يوليو 2013 من غير الإخوان، وقال لي إنت بتحلم، قولت له سيبني أحلم، وبالفعل راهنته على 10 جنيهات وكسبت الرهان".

كما أكد أن جميع أعضاء جبهة الإنقاذ كانوا في منتهى النشاط، وكان هدفهم رحيل نظام الإخوان.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.