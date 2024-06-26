رئيس "القومى للبحوث الفلكية": حقل ظهر ناتج عن ترسيبات نهر النيل

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مصر تمتلك مصادر طاقة كبيرة ومتعددة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في كيفية ربط هذه الإمكانيات بالصناعة.

وأوضح رابح، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، على قناة "ten" الفضائية، أن مصر تمتلك 3200 كيلومتر من السواحل على البحر الأحمر والمتوسط، والتي يمكن استغلالها في توليد الكهرباء من أمواج البحر، كما تفعل الولايات المتحدة ودولة الاحتلال والعديد من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة يمكن أن توفر طاقة بنسبة 20% أكثر من طاقة الرياح، إلا أن الدولة المصرية لم تنتبه بعد لهذه الإمكانية.

وأضاف أن هناك أطلسًا لشدة الإشعاع الشمسي يغطي جميع أراضي مصر، مما يتيح إمكانية استخدام المناطق الأكثر تعرضًا للشمس في توليد الكهرباء، كما أوضح أن حقل ظهر المكتشف في البحر المتوسط ناتج عن ترسيبات الأنهار القديمة ونهر النيل، مشيرًا إلى أن أعلى سمك للخزان الرئيسي للحقل يقع بالقرب من الدلتا، مما يستدعي البحث عن الغاز الطبيعي بالقرب من الشواطئ المصرية.