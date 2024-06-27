موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى تصفيات كأس العالم

يبحث عشاق منتخب مصر عن موعد المباراة المقبلة، وذلك بعد التعادل مع غينيا بيساو في آخر مواجهات الفراعنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، بنتيجة 1-1 في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ستكون مباراة منتخب مصر القادمة أمام إثيوبيا يوم 13 من شهر مارس عام 2025 في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ومن المنتظر أن تقام المباراة على ملعب "بنجامين مكابا" في العاصمة التنزانية دار السلام.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

جاء ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو كالتالي:

مصر 10 نقاط.

غينيا بيساو 6 نقاط.

بوركينا فاسو 5 نقاط.

سيراليون 5 نقاط.

إثيوبيا 3 نقاط.

جيبوتي نقطة.

مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية في تصفيات مونديال 2026

مارس 2025

الجولة الخامسة.. إثيوبيا x مصر.

الجولة السادسة.. مصر x سيراليون.

ستقام مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات خلال الفترة ما بين 17 إلى 25 مارس 2025.

سبتمبر 2025

الجولة السابعة.. مصر x إثيوبيا.

الجولة الثامنة.. بوركينا فاسو x مصر.

ستقام مباراتي الجولتين السابعة والثامنة للتصفيات خلال الفترة ما بين 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

أكتوبر 2025

الجولة التاسعة.. جيبوتي x مصر.

الجولة العاشرة.. مصر x غينيا بيساو.

ستقام مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة للتصفيات خلال الفترة ما بين 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

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