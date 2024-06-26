عمرو عدلي يكشف ترتيب مصر في أبحاث الطاقة الدولية (فيديو)

أكد الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن شح الدولار في مصر يعود إلى ضعف الميزان التجاري بين التصدير والاستيراد، موضحًا أن هناك خمس دول في العالم تستحوذ على أكثر من 50% من القيمة المضافة في التصدير، بفضل الاستثمار في البحوث والتطوير في الصناعة.

وقال عدلي، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، على قناة "ten" الفضائية، إن ربح تصدير الحاصلات الزراعية أقل من المنتجات الزراعية المصنعة، مشيرًا إلى أن صناعة الخدمات المبنية على تكنولوجيا المعلومات تحقق هامش ربح كبير، وأن الشباب المصري يدخل بقوة إلى هذه الصناعة.

وأشار إلى أن معظم براءات الاختراع في الدول المتقدمة تأتي من الشركات والمصانع، بينما في مصر، أكثر من 96% من بحوث التطوير تتم في الجامعات، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الجامعات بجانب مهمتها الأساسية في تخريج شباب مؤهل لسوق العمل.

كما أوضح أن ترتيب مصر في النشر الدولي للأبحاث المتعلقة بالطاقة في عام 2023 جاء في المرتبة 22 عالميًا، متفوقة على دول كبرى مثل بلجيكا والدنمارك، إلا أن هذا التفوق لم يترجم بعد إلى صناعات تدعم قطاع الطاقة في مصر.