منير فخرى عبدالنور لـ"الشاهد": نقاشات جبهة الإنقاذ كانت ثرية والهدف واحد

كشف منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، كيف كان يتم تنظيم العمل في جبهة الإنقاذ.

وقال "عبدالنور"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حزب المصريين الأحرار أعطونا مكتب في الزمالك، وكنا نجتمع على الأقل 3 مرات في الأسبوع والجميع كان مواظبًا ومتحمسًا".

وأضاف أن المناقشات داخل جبهة الإنقاذ كانت ثرية جدًا، وكانت هناك منافسة بين الأطراف المختلفة وهذا أمر طبيعي، متابعًا: "لكن كنا نصل دائمًا إلى توافق في نهاية كل اجتماع".

وتابع: "كانت هناك اختلافات في الرأي بخصوص التوقعات لكن الهدف كان واحدًا، هناك من كانوا متأكدين من أن النصر قريب وأننا سنتمكن من القضاء على نظام الإخوان وتغييره في أسرع وقت ممكن".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.