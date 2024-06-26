الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب فى بولاق الدكرور

الحماية المدنية -
الحماية المدنية - أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل ورشة للأخشاب، بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور، وتم تحرير المحضر اللازم،  وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بورشة في صفط اللبن ببولاق الدكرور.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتبين أن الحريق اندلع بورشة أخشاب.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق ورشة أخشاب بولاق الدكرور

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