الأربعاء 26 يونيو 2024
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أستاذ علوم سياسية: كوكب الأرض يواجه حرارة غير مسبوقة بسبب الاحتباس الحرارى

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن العلم هو نتاج تراكم التخصصات المختلفة، ويعد منهجًا وطريقة تفكير تساعد على التفسير والتحليل والوصول إلى حلول علمية للأزمات والمشاكل، موضحًا أن تطبيق المنهج العلمي يمكن أن يكون على المستوى الفردي، ولكنه أكثر أهمية على المستوى الجماعي والدولي.

وأشار كمال، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، على قناة "ten" الفضائية، إلى ضرورة أن تتبنى مؤسسات الدولة هذا المنهج لمواجهة الأزمات، مؤكدًا أن جزءًا من مشكلة الدولة المصرية يكمن في أن بعض الجهات تعمل وفقًا للمنهج العلمي، بينما لا تلتزم جهات أخرى بهذا النهج، مما يؤدي إلى الكثير من العشوائية والتخبط.

وأضاف أن العالم يشهد درجات حرارة غير مسبوقة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن الجهود الدولية للاتفاق على خفض درجات الحرارة من خلال قمم المناخ لم تحقق أهدافها؛ بسبب رفض الدول الصناعية فرض قيود على محركات الإنتاج.

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