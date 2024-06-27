اتحاد طلاب شرق الفيوم يطلق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة قبل أداء الامتحان

أطلق اتحاد طلاب إدارة شرق التعليمية بالفيوم مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة، وتحفيزهم بعبارات تحفيزية قبل دخول لجان الامتحانات بالإضافة إلي تقديم المياه والعصائر المجانية لهم.

اطلاق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة قبل أداء الامتحان

وأوضح الدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق التعليمية بالفيوم أنه حرصًا على أبنائنا الطلاب قام اتحاد طلاب الإدارة بإطلاق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة عن طريق استقبال الطلبة والطالبات قبل وبعد أداء الامتحان وتوزيع زجاجات المياه والعصير مجانًا بالإضافة إلى تحفيزهم بعبارات تحفيزية، والاستماع إلى شكواهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

وأوضح مدير إدارة شرق، أنه تم تنفيذ المبادرة بعدد من المدارس منها لجنة مدرسة محمد معبد، ولجنة مدرسة عثمان بن عفان ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف والشهيد حميدة.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع المسئولين المعنيين بملف التصالح، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، والتشديد على تسريع وتيرة العمل والآداء لإنهاء كافة الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.

تسريع وتيرة العمل لتقنين كافة الطلبات المقدمة للتصالح وفقًا للاشتراطات القانونية

وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، إعداد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن والتي بلغت 11009 طلبًا للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح.

ووجه المحافظ، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مع توفير الإجراءات والإمكانيات التي من شأنها التيسير على المواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

طلاب الثانوية العامة بالفيوم